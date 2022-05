Yasawas Reisen

In der Südsee gibt es viele traumhafte Regionen. Die Yasawas sind allerdings mit Abstand die wohl schönste Reisedestination. Es locken die weissen Sandstrände mit Palmen und natürlich das kristallklare Wasser. Die Inselgruppe hat eine Länge von rund 90 Kilometern und diente bereits in einigen Hollywood-Filmen als Kulisse. Verbringen auch Sie Ferien in einer malerischen Umgebung! Die „Blaue Lagune“ wird Sie beeindrucken und faszinieren. Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten!