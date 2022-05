Peru Rundreisen: Natur und Kultur

Rundreisen durch Peru

Eine kompetente Reiseleitung führt Sie angenehm und entspannt

Die Höhe, auf der sich die meisten interessanten Stätten Perus befinden, sorgt bei vielen Menschen für Unwohlsein: Auf 2.000 Metern Höhe wird die Luft ziemlich dünn, der Sauerstoffgehalt ist niedrig. Ihre Reiseleitung begleitet Sie sicher in diesen Höhen, Sie werden ausreichend Pausen machen und die artenreiche und bunte Natur des Landes entdecken können. Rundreisen durch Peru sind keine reinen Bildungsreisen: Selbstverständlich haben Sie auch Zeit für Entspannung! Sie geniessen einen Aufenthalt am Titicacasee auf knapp 4.000 Metern Höhe. Das funktioniert natürlich nur, wenn Sie es langsam angehen lassen – Sie brauchen Zeit, um sich in der Altiplano Hochebene zu akklimatisieren. Im Westen Perus entspannen Sie am Strand mit Humboldt-Pinguinen und begegnen Seelöwen. Der Paracas Nationalpark wird Sie mit fotogenen Landschaften und viel Fauna und Flora verzaubern! Vielleicht begegnen Sie hier auch dem Kondor, der durch die Schluchten des Colca Canyon gleitet. Das Land in Südamerika, zwischen Pazifik und Brasilien, lockt mit Küste, Regenwald und Andenhochland. Flussoasen, Wüsten und dicht besiedelte Städte wollen erkundet werden!