Peru Luxushotels

Dem Himmel ganz nah

Wer in ein Land wie Peru reist, sollte sich unbedingt die Zeit nehmen, seinen Körper an die Höhe zu gewöhnen und sich nicht zu überfordern. Ihr exklusives Hotel in Cuzco ist die perfekte Basis, um von hier aus die Highlights und Attraktionen dieser einzigartigen Stadt zu erkunden. Die im Centro Historico gelegenen Sternehotels punkten durch eine stilvolle, teilweise an lokale Traditionen angelehnte Architektur, was sich in Wandmalereien und der Verwendung von viel natürlichen Materialien zeigt. Ein ganz besonders Erlebnis während Ihrer Peru Reisen ist die Übernachtung in einem alten Palast. Von Ihrer Terrasse aus bietet sich Ihnen ein grandioser Panaromablick über die Anden.