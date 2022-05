Ecuador Naturreisen

Ein Hauch von Nostalgie

Unverfälschte Natur erleben und gleichzeitig Luxus geniessen – das muss kein Widerspruch sein. Bei einer Übernachtung in einer luxuriösen Hacienda am Rande des Urwalds fühlen Sie sich wie in die spanische Kolonialzeit zurückversetzt. Die Ecuador Haciendas sind ideal zum Relaxen und ein guter Ausgangspunkt für tolle Unternehmungen. Wenn Sie in Ihrem Garten sitzen und den in der Luft schwirrenden bunten Kolibris zuschauen, fallen alle Sorgen des Alltags von Ihnen ab und Sie geniessen ein wahrhaft königliches Urlaubsvergnügen. Ein Aufenthalt auf einer Hacienda ist bestimmt eines der absoluten Highlights auf den an Attraktionen so reichen Ecuador Rundreisen.