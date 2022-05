Ecuador Bahnreisen

Stilvoller Reisegenuss

Nicht nur Eisenbahn Liebhaber und Nostalgiker kommen bei Reisen mit dem legendären Zug voll und ganz auf ihre Kosten. Lehnen Sie sich ganz entspannt in Ihren Sitz zurück und geniessen Sie die eindrucksvollen Szenerien, die sich vor Ihrem Fenster auftun. Die vier luxuriösen Waggons des Zuges bieten Ihnen allen Komfort und alle Annehmlichkeiten, die Sie sich während Ihrer Ecuador Ferien nur wünschen können. Die Übernachtung erfolgt allerdings nicht im Zug, sondern in stilvollen Ecuador Haciendas oder Hotels entlang der Wegstrecke. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, kleine Ausflüge zu unternehmen, um die kulturellen Highlights der Region zu entdecken. So erleben Sie die ganze Vielfalt des Landes während Ihrer Ecuador Reise und geniessen ein wirklich umfassendes Urlaubserlebnis.