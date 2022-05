Chile Trekkings

Sportlich und abwechslungsreich – Chile Trekking Touren

In Patagonien im Süden Chiles lockt vor allem der Nationalpark Torres del Paine, in dem Sie einen so wundervollen Platz wie die Laguna Amarga besuchen können. Weitere Orte, die Sie auf ausgedehnten Wanderungen durch Chile erkunden können, sind beispielsweise der Vulkan Villarica und der Trekkingpfad Circuito del os Condores, der Ihnen spektakuläre Ausblicke bietet und fast so spannend ist wie ein Ausflug in die schönen Wüsten Chiles. Die Umgebung von Cajon Del Maipo wird von dem Fluss Rio Maipo dominiert und ist dank einer Natur mit vielen Highlights sehr sehenswert, was auch für den sehr schön gelegenen Ort Cerro Castillo gilt.