Chile Schiffsreisen

Wenn Sie Chile mit dem Schiff entdecken, können Sie sich auf viele spektakuläre Naturkulissen einstellen. Insbesondere der eindrucksvolle Berg Monte San Valentin, in dessen Umgebung sich der berühmte San Rafael Gletscher befindet, ist eines der schönsten Naturmonumente in Patagonien. Freuen Sie sich auf eine entspannte Zeit in einem luxuriösen Umfeld, wenn Sie eine Kreuzfahrt in Chile unternehmen und richten Sie sich auf unvergessliche Abenteuer ein. Denn kleine Boote bringen Sie von Ihrem Schiff aus ganz nah an die kalbenden Gletscher. Ergreifen Sie die Initiative und kontaktieren Sie möglichst bald unsere Spezialisten, um diese traumhaften Landschaften persönlich zu erleben.