Romantische Chile Hochzeitsreisen

Chile – ein grandioses Ziel für Ihre Hochzeitsreise

Chile Reisen eignen sich hervorragend für Flitterwochen. Nach dem mehrstündigen Flug wird das Brautpaar relativ rasch erkennen, dass es sich für die richtige Feriendestination entschieden hat. Eingecheckt in den luxuriösen Chile Hotels, steht einem erholsamen, romantischen und unvergesslichen Aufenthalt nichts im Weg. Die Chilenen sind für ihre Gastfreundschaft bekannt und jeder Reisende wird das bereits nach wenigen Minuten im Land bestätigen können. Ein Romantik-Dinner mit Sonnenuntergang am Strand und natürlich eine beeindruckende Naturlandschaft, so lässt es sich in den Chile Flitterwochen sicherlich ganz gut aushalten. Verbringen auch Sie unvergessliche Tage in chilenischen Haciendas. Ein Besuch der Atacama Wüste ist ein absolutes Muss bei jedem Aufenthalt in Chile, die faszinierende Dünenlandschaft und natürlich die weltbekannte Osterinsel. Sie können auch an der Osterinsel Hochzeitszermonie teilnehmen. Schaden kann es auf alle Fälle nicht und dieses zweite „Ja“ auf dieser einzigartigen Insel werden Sie ein Leben lang nicht vergessen.