Chile Reisen vom Spezialisten

Einmalige Natur und eine lebhafte Metropole

Santiago de Chile – Metropole zwischen Anden und Pazifik

Chiles moderne Hauptstadt ist sowohl geografisch als auch politisch, wirtschaftlich und kulturell der Mittelpunkt des Landes. Die Metro der Stadt befördert im Minutentakt mehr als zwei Millionen Menschen pro Tag. Erbe der spanischen Kolonialzeit ist die quadratische Plaza de las Armas, die umringt wird von historischen Gebäuden, wie der Kathedrale, dem königlichen Palast, dem Palacio de la Real Audiencia und der Casa Colorada, in der das stadthistorische Museum untergebracht ist. Als Treffpunkt für den Schachclub hat sich der Platz zu einem echten Touristen-Hotspot entwickelt. Das kulturelle Zentrum ist das Lastarria Viertel mit Museen, Theater, Bars und Restaurants.

Übertroffen wird der kulturelle Glanz noch von der Hafenstadt Valparaíso. Streetart, eine eigensinnige Architektur und der Mix aus Geschichte und Moderne machen das Pazifikjuwel einzigartig. Richtung Norden gelangen Sie auf Ihrer Chile Rundreise in das Aconcagua Tal. Wegen des milden mediterranen Klimas herrschen hier optimale Voraussetzungen für den Weinbau. Mit 6'961 Metern Höhe ist der Aconcagua der höchste Berg Lateinamerikas und fordert so manchen Reisenden in Chile zu Trekkings heraus. Am internationalen Flughafen der Hauptstadt finden Sie eine grosse Auswahl an Mietstationen, sodass Sie von hier aus Ihre Chile Mietwagenreisen beginnen können.

Entdecken Sie die spektakuläre Natur Chiles

Bei Ihren Chile Rundreisen sollten Sie unbedingt die trockenste Wüste der Welt, die Atacama Wüste, einplanen. Machen Sie Rast in der kleinen Oasenstadt San Pedro im Zentrum der Wüste und starten Sie von hier aus Ausflüge zu den Geysiren von Tatio. Unvergesslich, wenn die Gischt auf 4'000 Meter Höhe aus dem Boden spritzt und wenn Sie in den heissen Quellen ein Bad nehmen können. Grandios ist der Blick zu den Vulkanen Sairecabur und Torcopuri. Chile Ferien und eine Chile Hochzeitsreisen planen, in eine unbeschreibliche Umgebung, sowie Chile Schiffsreisen in die Antarktis zu unternehmen, sind Erlebnisse der ganz besonderen Art.

Chile Ferien im Süden des Landes

Wenige Menschen leben im Süden Chiles. Dafür begeistert die Vielfältigkeit Chiles mit Naturerlebnissen. Dichte Wälder, der aktive Vulkan Villarrica und der weite See Villarica nahe der Stadt Pucón. Auf Ihren Chile Naturreisen finden Sie hier ein weites, interessantes Terrain.