Gigantische Brasilien Reisen

Brasiliens Vielfalt

Rio de Janeiro – die Millionenstadt an der Copacabana

In Brasiliens grösster Stadt und dem direkten Umfeld leben mehr als 11 Millionen Menschen. Zwei berühmte Wahrzeichen sind schon von weitem sichtbar. Da ist zum einen der weltberühmte Zuckerhut und zum anderen die Christus-Statue auf dem Corcovado. Das bedeutendste Event, der Karneval in Rio, zieht tausende Menschen an, die zu Samba Klängen durch die Strassen tanzen und ausgelassen feiern. Von Rio aus erreichen Sie mit dem Flugzeug Ihrer Brasilien Rundreise aus die grandiosen Wasserfälle von Iguacu. Unendliche Wassermassen stürzen hier an der Grenze zu Argentinien in die Tiefe.

Traumhafte Strände, um in Brasilien Badeferien zu machen

Brasiliens Strände sind weit mehr als die beiden bekanntesten Strände an der Bucht von Rio. Legendär ist der Strand in der "Allerheiligenbucht" von Salvador da Bahia. Ein idyllischer Fleck ist auch die Vulkaninsel Fernando de Noronha. Neben Volleyball und Basketball steht hier Tauchen in Brasilien hoch im Kurs. Wer sich statt für eine Rundreise für die geruhsame Zweisamkeit einer Hochzeitsreise entscheidet, wird in Brasilien eine Hochzeitsreise wie im Paradies erleben: Flitterwochen in luxuriösen Hotels am Strand des Atlantiks oder die malerische Kulturhauptstadt Salvador.

Aktivferien in Brasilien

Gehen Sie in Pantanal auf Safari und versuchen Sie auf einer aufregenden Bootsfahrt, Piranhas zu angeln. Die Gegend bietet sich an für perfekte, aktive Brasilien Ferien. Bei Ihrem Besuch in dem riesigen Feuchtgebiet bekommen Sie auch einen hervorragenden Einblick in das Leben des indigenen Teils der Bevölkerung, die nach wie vor an ihren Traditionen und Bräuchen festhält.

Das Phänomen Amazonas

Wenn Sie Südamerika Reisen mit Brasilien Ferien planen, darf ein Besuch am Amazonas nicht fehlen. Am besten erleben Sie die gigantischen Ausmasse bei Amazonas Kreuzfahrten von Manaus aus. Die Stadt liegt mitten im Amazonas Gebiet am Rio Negro. Erleben Sie, wie sich die dunklen Wasser mit dem helleren Wasser des Rio Solimoes mischen. Machen Sie einen Ausflug im Norden von Brasilien in den Nationalpark "Park Maranhão" zu den Salzwiesen, endlosen Dünen und tiefblauen Lagunen.

Brasilien und seine Hauptstadt

Stärker kann ein Kontrast kaum sein, als zwischen dem Dschungel des Amazonas Gebietes und der futuristischen Hauptstadt Brasilia. 1960 aus dem Nichts entstand innerhalb von vier Jahren eine Stadt vom Reissbrett. Vom 218 Meter hohen Fernsehturm fällt der Blick über Kathedrale und Kongress-Palast hinweg über den gesamten Regierungsdistrikt mit Wolkenkratzern in absoluter Symmetrie.