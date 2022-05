El Chalten Reisen

Ferien in Argentinien sind aufregend und stecken voller positiver Überraschungen. El Chalten bedeutet „Rauchender Berg“ und genau diesen 3.400 Meter hohen Fitz Roy sollten Sie sich bei Argentinien Ferien keinesfalls entgehen lassen. Ein Vulkan ist es zwar nicht, jedoch hängen immer wieder sehr viele Wolken direkt am Gipfel. El Chalten ist die jüngste Gemeinde im gesamten Land und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Chile. Wer sich an einer einzigartigen und wunderschönen Natur bei den Ferien in Argentinien erfreuen möchte, der ist in El Chalten bestens aufgehoben. Fragen Sie unsere Ferienspezialisten nach aktuellen Angeboten. Diesen Aufenthalt werden Sie garantiert nicht vergessen.