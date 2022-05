Cafayate Reisen

Wenn Sie im Rahmen von Argentinien Rundreisen in das schöne Örtchen Cafayate kommen, können Sie sich entspannt zurücklehnen. Denn dieser Ort in 1.700 Metern Höhe trägt nicht umsonst den Namen „Wo man die Sorgen begräbt“. Dies können Sie in diesem Weinbauort, der in einem der höchsten Weinbaugebiete der Erde liegt, besonders gut bei einem schmackhaften Glas Cabernet in der Bodega Etchart. Die historischen Wurzeln des Ortes und 360 Sonnentage im Jahr sind weitere Argumente dafür, noch heute unsere Spezialisten zu kontaktieren, um bald Cafayate kennenzulernen.