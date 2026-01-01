Reykjavik ist das Eingangstor zu Island. Es stellt den Gegenpol zu der unendlich scheinenden Wildnis und Einsamkeit der Insel dar. Kultur, Unterhaltung, hochstehende Gastronomie, eine breite Auswahl komfortabler Hotels, Shops und Galerien ziehen Touristen ebenso an wie die Einheimischen. Die Hauptstadt ist das Zuhause von 130'000 Menschen. Damit lebt ein Drittel der gesamten isländischen Bevölkerung in Reykjavik. Die Landeshauptstadt verbindet mit einer sympathischen Leichtigkeit alte Traditionen mit starken kontinentaleuropäischen Trends des 21.

Jahrhunderts. Reykjavik ist auch eine ideale Basis, von welcher aus Sie spannende Tagesausflüge in umliegende Regionen unternehmen können. Besonders beeindruckend sind dabei Helikopterflüge, denn aus der Vogelperspektive wird offensichtlich, welche Kraft die Urelemente auf der Feuerinsel haben: Vulkankrater, spuckende Geysire oder riesige Gletscherfelder prägen die Landschaft ausserhalb der Hauptstadt. Als internationales Tor zur Welt ist Reykjavik auch der Ausgangspunkt für Mietwagenrundreisen.