La Réunion Bus Explorer ab St. Denis
La Réunion Bus Explorer ab St. Denis
ab CHF 940.– / pro Person
ab/bis St. Denis
Highlights:
- Unterwegs in öffentlichen Verkehrsmitteln
- Cirque de Salazie
- Der wilde Süden
- Die Bergwelt von Cilaos
- Saint Gilles
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag St. Denis
Ankunft am Flughafen von St. Denis. Anschliessend Transfer zum Hotel Juliette Dodu. Übernachtung / Frühstück Hotel Juliette Dodu.
2. Tag Cirque de Salazie (F)
Kurzer Spaziergang zur Bushaltestelle (das Hauptgepäck bleibt im Hotel). Nehmen Sie den gelben Bus in Richtung Salazie und dem Dorf Hellbourg. Die Fahrt führt Sie vorbei an dichter Vegetation und Wasserfällen. Übernachtung / Frühstück Hotel Relais des Cimes.
3. Tag Cirque de Salazie (F)
Tag zur freien Verfügung in Hellbourg. Übernachtung / Frühstück Hotel Relais des Cimes.
4. Tag Der wilde Süden (F)
Frühmorgens Abfahrt mit dem öffentlichen Bus nach Saint-André und weiter bis nach Saint-Pierre. Übernachtung / Frühstück Hotel Le Saint-Pierre.
5. Tag Cilaos (F)
Der Bus bringt Sie heute bis nach Saint-Louis. Anschliessend Weiterfahrt auf der spektakulären und kurvenreichen Strasse bis nach Cilaos. Die Ortschaft Cilaos liegt mitten im erloschenen, gleichnamigen Krater. Übernachtung / Frühstück im Hotel Le Vieux Cep.
6. Tag Cilaos (F)
Entdecken Sie heute das charmante Städtchen Cilaos. Übernachtung / Frühstück im Hotel Le Vieux Cep.
7. Tag St. Gilles (F)
Nach dem Frühstück Busfahrt hinunter bis nach Saint Louis, umsteigen und Weiterfahrt bis nach St. Gilles. Übernachtung / Frühstück im Hotel Alamanda.
8. Tag St. Denis (F)
Transfer zum Flughafen oder individuelle Verlängerung.
Im Preis inbegriffen:
- Gepäcktransfer Hotel Juliette Dodo – Hotel Alamanda
- Detaillierte Strassenkarte
- Busfahrplan
- Bertel (lokaler Rucksack)
- Reisen Sie mit möglichst wenig und leichtem Gepäck. Das übrige Gepäck kann im Hotel Juliette Dodu hinterlegt werden. Es wird Ihnen automatisch ins Hotel Alamanda gebracht wo Sie die letzten zwei Nächte verbringen.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 940.– / pro Person