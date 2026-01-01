La Réunion Bus Explorer ab St. Denis

1 . Tag St. Denis Ankunft am Flughafen von St. Denis. Anschliessend Transfer zum Hotel Juliette Dodu. Übernachtung / Frühstück Hotel Juliette Dodu.

2 . Tag Cirque de Salazie (F) Kurzer Spaziergang zur Bushaltestelle (das Hauptgepäck bleibt im Hotel). Nehmen Sie den gelben Bus in Richtung Salazie und dem Dorf Hellbourg. Die Fahrt führt Sie vorbei an dichter Vegetation und Wasserfällen. Übernachtung / Frühstück Hotel Relais des Cimes.

3 . Tag Cirque de Salazie (F) Tag zur freien Verfügung in Hellbourg. Übernachtung / Frühstück Hotel Relais des Cimes.

4 . Tag Der wilde Süden (F) Frühmorgens Abfahrt mit dem öffentlichen Bus nach Saint-André und weiter bis nach Saint-Pierre. Übernachtung / Frühstück Hotel Le Saint-Pierre.

5 . Tag Cilaos (F) Der Bus bringt Sie heute bis nach Saint-Louis. Anschliessend Weiterfahrt auf der spektakulären und kurvenreichen Strasse bis nach Cilaos. Die Ortschaft Cilaos liegt mitten im erloschenen, gleichnamigen Krater. Übernachtung / Frühstück im Hotel Le Vieux Cep.

6 . Tag Cilaos (F) Entdecken Sie heute das charmante Städtchen Cilaos. Übernachtung / Frühstück im Hotel Le Vieux Cep.

7 . Tag St. Gilles (F) Nach dem Frühstück Busfahrt hinunter bis nach Saint Louis, umsteigen und Weiterfahrt bis nach St. Gilles. Übernachtung / Frühstück im Hotel Alamanda.

8 . Tag St. Denis (F) Transfer zum Flughafen oder individuelle Verlängerung.