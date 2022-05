Pourvoirie du Lac Blanc

Die Unterkunft befindet sich in Saint Alexis Des Monts, direkt am wunderschönen Lac Blanc. Der Dorfkern mit Einkaufsmöglichkeiten und diversen Restaurants ist ungefähr 15 Fahrminuten entfernt. Die nächstgrössere Stadt, Montréal, ist ca. 1½ Fahrstunden in südwestlicher Richtung entfernt.