Trident
Chennai
Beschreibung
Einleitung
In der «Arcot Bar» gibt es Getränke sowie Kleines für zwischendurch. Zum Freizeitangebot gehört ein Swimmingpool mit Sonnenliegen, ein Spa sowie ein Fitnesscenter.
Dieses Erstklasshotel der Trident Hotelkette bietet einen schönen Garten und befindet sich in idealer Nähe zum Flughafen von Chennai. Das Hotel verfügt über 167 moderne Zimmer mit warmen Farben und dezenter Dekoration. Sie sind ausgestattet mit Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Telefon, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn. Das «Samudra» Restaurant ist auf die Küche der indischen Küsten spezialisiert, im «Cinnamon» finden Sie Gerichte aus aller Welt.
In der «Arcot Bar» gibt es Getränke sowie Kleines für zwischendurch. Zum Freizeitangebot gehört ein Swimmingpool mit Sonnenliegen, ein Spa sowie ein Fitnesscenter.
Den Flughafen von Chennai erreicht man in 15 Minuten, den Bahnhof in 30 Minuten. Das Trident Hotel ist ein komfortables Stadthotel mit zuvorkommendem Personal. Der schöne Garten mit viel Grün lässt einen die Stadt- und Flughafennähe beinahe vergessen!
Preis auf Anfrage
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