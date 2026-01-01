Knecht Reisegruppe Gütesiegel
indien Reisen Gütesiegel
indienreisen

Ananda in the Himalayas

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Rishikesh

Das Ananda in the Himalayas ist die beste Adresse in In­dien, wenn es um ganzheitliches Wellness und Ayur­veda geht. Der Aufenthalt in diesem einzigartigen Well­ness Resort ist ein unvergessliches Erlebnis, bei welchem die eigene Ge­sund­heit und Fitness im Vordergrund steht. Wir em­pfehlen unbedingt, mit der frühzeitigen Buchung auch ein Ge­sund­heitsprogramm zu reservieren, da diese Plätze beschränkt sind.

Beschreibung

Einleitung
25 m langer, geheizter Swim­ming­pool, ein gut ausgestattetes Fitnesscenter mit persönlichem Trainer, Yoga Pavilion in dem auch Me­di­ta­tion angeboten wird, 2’000 m² grosses Spa mit 24 Behandlungsräumen, Jacuzzi, Sauna, Kneipp Bad, Kosmetikstudio, Spa Bou­tique, Squash und eigener 6-Loch Golfplatz. Trekkingtouren, River Rafting, Fischen und Ausflüge in die nahegelegenen Na­tio­nal­pärke und zu umliegenden Tempelanlagen können gerne für Sie organisiert werden. Elegante Auf­ent­halts­räume im Ma­ha­rad­scha Palast, welche die private Biblio­thek des Ma­ha­radschas, einen Billardraum mit hand­­geschnitztem Pooltisch sowie ein Cheminée Zimmer beherbergen.
Lage
In Narendra Nagar bei der Stadt Rishikesh. Die Fahr­zeit nach Rishikesh beträgt ca. 30 Minuten.
Angebot
Das Hotel bietet Gourmets Spe­zia­li­tä­ten der indischen, asiatischen und europäischen Küche zusammen mit ayurvedischen Gerichten. Die Kräuter und Gemüse stammen aus dem eigenen biologischen Garten. Das Essen wird nach Wahl des Gastes im Res­tau­rant, im Wintergarten, im Pa­vi­lion, beim Amphi­theater oder auf der Baumterrasse serviert.
Zimmer
70 Zimmer, 5 Sui­ten und 3 Villen mit warmen, eleganten Stilmöbeln und Holz­böden, begehbarem Kleiderschrank und einem Luxus­bade­zim­mer mit einer separaten Duschkabine und Aussicht von der ein­ge­legten Bade­wanne. Alle Deluxe Palace View und Deluxe Valley View Zim­mer haben eine Grösse von 45 m², verfügen über einen Bal­­kon, Klima­anlage und Heizung, Fernseher, Tele­fon, Mini­bar, Safe, Kaffee-/Tee­kocher und Föhn.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen