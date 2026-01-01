Beschreibung

Einleitung 25 m langer, geheizter Swim­ming­pool, ein gut ausgestattetes Fitnesscenter mit persönlichem Trainer, Yoga Pavilion in dem auch Me­di­ta­tion angeboten wird, 2’000 m² grosses Spa mit 24 Behandlungsräumen, Jacuzzi, Sauna, Kneipp Bad, Kosmetikstudio, Spa Bou­tique, Squash und eigener 6-Loch Golfplatz. Trekkingtouren, River Rafting, Fischen und Ausflüge in die nahegelegenen Na­tio­nal­pärke und zu umliegenden Tempelanlagen können gerne für Sie organisiert werden. Elegante Auf­ent­halts­räume im Ma­ha­rad­scha Palast, welche die private Biblio­thek des Ma­ha­radschas, einen Billardraum mit hand­­geschnitztem Pooltisch sowie ein Cheminée Zimmer beherbergen.

Lage In Narendra Nagar bei der Stadt Rishikesh. Die Fahr­zeit nach Rishikesh beträgt ca. 30 Minuten.

Angebot Das Hotel bietet Gourmets Spe­zia­li­tä­ten der indischen, asiatischen und europäischen Küche zusammen mit ayurvedischen Gerichten. Die Kräuter und Gemüse stammen aus dem eigenen biologischen Garten. Das Essen wird nach Wahl des Gastes im Res­tau­rant, im Wintergarten, im Pa­vi­lion, beim Amphi­theater oder auf der Baumterrasse serviert.