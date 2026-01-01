Ananda in the Himalayas
Rishikesh
Beschreibung
Einleitung
25 m langer, geheizter Swimmingpool, ein gut ausgestattetes Fitnesscenter mit persönlichem Trainer, Yoga Pavilion in dem auch Meditation angeboten wird, 2’000 m² grosses Spa mit 24 Behandlungsräumen, Jacuzzi, Sauna, Kneipp Bad, Kosmetikstudio, Spa Boutique, Squash und eigener 6-Loch Golfplatz. Trekkingtouren, River Rafting, Fischen und Ausflüge in die nahegelegenen Nationalpärke und zu umliegenden Tempelanlagen können gerne für Sie organisiert werden. Elegante Aufenthaltsräume im Maharadscha Palast, welche die private Bibliothek des Maharadschas, einen Billardraum mit handgeschnitztem Pooltisch sowie ein Cheminée Zimmer beherbergen.
Lage
In Narendra Nagar bei der Stadt Rishikesh. Die Fahrzeit nach Rishikesh beträgt ca. 30 Minuten.
Angebot
Das Hotel bietet Gourmets Spezialitäten der indischen, asiatischen und europäischen Küche zusammen mit ayurvedischen Gerichten. Die Kräuter und Gemüse stammen aus dem eigenen biologischen Garten. Das Essen wird nach Wahl des Gastes im Restaurant, im Wintergarten, im Pavilion, beim Amphitheater oder auf der Baumterrasse serviert.
Zimmer
70 Zimmer, 5 Suiten und 3 Villen mit warmen, eleganten Stilmöbeln und Holzböden, begehbarem Kleiderschrank und einem Luxusbadezimmer mit einer separaten Duschkabine und Aussicht von der eingelegten Badewanne. Alle Deluxe Palace View und Deluxe Valley View Zimmer haben eine Grösse von 45 m², verfügen über einen Balkon, Klimaanlage und Heizung, Fernseher, Telefon, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Preis auf Anfrage
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