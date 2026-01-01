Beschreibung

Einleitung Swimmingpool, Spa, Fitness Center.

Lage Fahrzeit zum Victoria Memorial etwa 15 Minuten, zum Bahnhof ca. 10 Minuten und zum Flughafen rund 40 Minuten.

Angebot «Alfresco» mit bengalischen Spezialitäten, «The Tea Lounge» mit einer erstaunlichen Auswahl an Tee­sorten und kleinen Häppchen, «The Legacy Grill» serviert Grill­spezialitäten aus aller Welt und «The Bakery» ist eine Institution seit 165 Jahren. Für einen Drink begibt man sich ins «Wilsons - The Pub».