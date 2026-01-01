The Lalit Great Eastern
Kolkata
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool, Spa, Fitness Center.
Lage
Fahrzeit zum Victoria Memorial etwa 15 Minuten, zum Bahnhof ca. 10 Minuten und zum Flughafen rund 40 Minuten.
Angebot
«Alfresco» mit bengalischen Spezialitäten, «The Tea Lounge» mit einer erstaunlichen Auswahl an Teesorten und kleinen Häppchen, «The Legacy Grill» serviert Grillspezialitäten aus aller Welt und «The Bakery» ist eine Institution seit 165 Jahren. Für einen Drink begibt man sich ins «Wilsons - The Pub».
Zimmer
195 Zimmer verteilen sich auf drei Flügel und sind beeinflusst von den jeweiligen Zeitepochen.
Deluxe: Die eleganten Zimmer sind 32 m² gross und mit Parkettboden ausgestattet. Sie bieten Sicht auf die Stadt.
Edwardian Luxury: Die zeitgenössisch eingerichteten Zimmer sind mit 51 m² sehr grosszügig konzipiert. Sie sind gegen den Terrassengarten und den Swimmingpool gerichtet.
Deluxe: Die eleganten Zimmer sind 32 m² gross und mit Parkettboden ausgestattet. Sie bieten Sicht auf die Stadt.
Edwardian Luxury: Die zeitgenössisch eingerichteten Zimmer sind mit 51 m² sehr grosszügig konzipiert. Sie sind gegen den Terrassengarten und den Swimmingpool gerichtet.
Preis auf Anfrage
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