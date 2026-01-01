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The Oberoi Grand

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Kolkata

Die beste Adresse in Kolkata. Das luxuriöse, geschichtsträchtige Hotel im Palaststil bietet einen kaum zu übertreffenden Service.

Beschreibung

Einleitung
Swimmingpool, Spa, Sauna, Dampf­­­­bad, Fitness Center, Beauty Salon.
Lage
Stadtzentrum, 24 km zum Flughafen, 3 km zum Bahn­hof.
Angebot
«La Terrasse» Restaurant im Stil einer französischen Brasserie, ausgezeichnete Thai Küche im stadtbekannten «Baan Thai» Restaurant.
Zimmer
209 Zimmer mit allen An­nehm­lich­keiten wie Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Tele­fon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe.
Deluxe (89): Die praktischen und komfortablen Zimmer lie­gen zur Stadtseite mit Sicht auf Kolkata.
Premier (50): Grosse Zimmer mit Sicht auf den Swim­­ming­pool und Innenhof.
Preis auf Anfrage

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