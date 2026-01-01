The Oberoi Grand
Kolkata
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool, Spa, Sauna, Dampfbad, Fitness Center, Beauty Salon.
Lage
Stadtzentrum, 24 km zum Flughafen, 3 km zum Bahnhof.
Angebot
«La Terrasse» Restaurant im Stil einer französischen Brasserie, ausgezeichnete Thai Küche im stadtbekannten «Baan Thai» Restaurant.
Zimmer
209 Zimmer mit allen Annehmlichkeiten wie Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe.
Deluxe (89): Die praktischen und komfortablen Zimmer liegen zur Stadtseite mit Sicht auf Kolkata.
Premier (50): Grosse Zimmer mit Sicht auf den Swimmingpool und Innenhof.
Deluxe (89): Die praktischen und komfortablen Zimmer liegen zur Stadtseite mit Sicht auf Kolkata.
Premier (50): Grosse Zimmer mit Sicht auf den Swimmingpool und Innenhof.
Preis auf Anfrage
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