Stadtzentrum, 24 km zum Flughafen, 3 km zum Bahn­hof.

209 Zimmer mit allen An­nehm­lich­keiten wie Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Tele­fon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe.

Deluxe (89): Die praktischen und komfortablen Zimmer lie­gen zur Stadtseite mit Sicht auf Kolkata.

Premier (50): Grosse Zimmer mit Sicht auf den Swim­­ming­pool und Innenhof.