Rawalkot
Jaisalmer
Beschreibung
Einleitung
Dieses komfortable Hotel der gehobenen Mittelklasse verfügt über eine schöne und ruhige Lage etwas ausserhalb der Stadt Jaisalmer. Von hier schweift der Blick über die Wüstenstadt. Die gepflegte Hotelanlage versprüht ein gemütliches Ambiente. Sie hat einen Innenhof und Garten und ist in der für diese Region typischen Architektur gebaut. Die 42 Zimmer sind zweckmässig ausgestattet und verfügen über Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Kühlschrank und Safe.
Im Restaurant werden drinnen und im Freien lokale Rajasthani Gerichte sowie indische und internationale Menüs serviert. Den Gästen steht ein schön angelegter Swimmingpool, ein kleines Spa und ein Fitnessraum zur Verfügung. Abends findet ein Unterhaltungsprogramm mit lokaler Musik und Tänzern statt (saisonal). Das Hotel befindet sich lediglich zehn Fahrminuten vom berühmten Fort von Jaisalmer entfernt, ideal für den Aufenthalt in der Wüstenstadt.
Preis auf Anfrage
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