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Rawalkot

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Jaisalmer

Beschreibung

Einleitung

Dieses komfortable Hotel der gehobenen Mittelklasse verfügt über eine schöne und ruhige Lage etwas ausserhalb der Stadt Jaisalmer. Von hier schweift der Blick über die Wüsten­stadt. Die gepflegte Hotelanlage versprüht ein gemüt­liches Ambi­ente. Sie hat einen Innen­hof und Garten und ist in der für diese Region typischen Architektur gebaut. Die 42 Zimmer sind zweckmässig ausgestattet und verfügen über Bad/Dusche, Klima­anlage, Fernseher, Telefon, gratis Internet­zugang, Kühlschrank und Safe.

Im Restau­rant werden drinnen und im Freien lokale Ra­jas­thani Gerichte sowie indische und interna­tio­nale Menüs serviert. Den Gästen steht ein schön angelegter Swimmingpool, ein kleines Spa und ein Fitness­raum zur Verfügung. Abends findet ein Unterhaltungs­programm mit lokaler Mu­sik und Tänzern statt (saisonal). Das Hotel befindet sich ledig­lich zehn Fahr­minuten vom be­­rühm­­ten Fort von Jaisalmer entfernt, ideal für den Aufent­halt in der Wüstenstadt.

Preis auf Anfrage

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