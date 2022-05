Udaipur Reisen

Die Grossstadt Udaipur liegt im Süden Rajasthans. Der Maharadscha Udai Singh liess den künstlichen Pichola-See anlegen, weshalb Udaipur «Venedig des Ostens» genannt wird. Unmittelbar am See befindet sich der pompöse Maharadscha-Palast, der heute als Hotel und Museum genutzt wird. Bei einem Spaziergang sind prächtige Tempelanlagen und zahlreiche weitere Paläste zu entdecken. Das Taj Lake Palace, ein majestätisches, marmornes Gebäude inmitten des Pichola-Sees, ist eins der Wahrzeichen Udaipurs und gehört zu den luxuriösesten Hotels überhaupt. Es ist nur mit einem Boot zu erreichen. Ein einmaliges Erlebnis! Unsere Indien Spezialisten finden auch für Sie die passende Unterkunft in Udaipur.