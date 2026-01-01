Beschreibung

Einleitung Grosses Angebot an naturnahen Aktivitäten, Swimmingpool im schönen Palmengarten sowie ein Ayurveda Center.

Lage In den Backwaters, die Fahrzeit zum Flughafen Kochi beträgt rund zwei Stunden. Das Resort kann nur per Boot über die Kanäle der Backwaters erreicht werden.

Angebot In den drei Restaurants werden lokale, indische und internationale Küche sowie Grilladen angeboten.