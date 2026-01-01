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Coconut Lagoon

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Kumarakom

Das gemütliche Resort mit seiner traditionellen Architektur bietet alles für einen erholsamen und natur­­nahen Aufenthalt in den schönen Backwaters.

Beschreibung

Einleitung
Grosses Angebot an naturnahen Aktivitäten, Swimmingpool im schönen Palmengarten sowie ein Ayurveda Center.
Lage
In den Backwaters, die Fahrzeit zum Flughafen Kochi beträgt rund zwei Stunden. Das Resort kann nur per Boot über die Kanäle der Backwaters erreicht werden.
Angebot
In den drei Restaurants werden lokale, indische und internationale Küche sowie Grilladen angeboten.
Zimmer
Die 50 Bungalows verteilen sich in der prächtigen Garten­an­lage und verfügen alle über ein offenes Bade­zimmer. Sie sind mit Klimaanlage, Decken­venti­lator, Mini­­bar, Safe, Kaffee-/Teekocher sowie einer Terrasse ausgestattet. Die Lake Front Villas bieten zudem einen kleinen Wohn­raum, einen privaten Pool und eine Terrasse mit Blick auf den See.
Preis auf Anfrage

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