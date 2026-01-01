Coconut Lagoon
Kumarakom
Beschreibung
Einleitung
Grosses Angebot an naturnahen Aktivitäten, Swimmingpool im schönen Palmengarten sowie ein Ayurveda Center.
Lage
In den Backwaters, die Fahrzeit zum Flughafen Kochi beträgt rund zwei Stunden. Das Resort kann nur per Boot über die Kanäle der Backwaters erreicht werden.
Angebot
In den drei Restaurants werden lokale, indische und internationale Küche sowie Grilladen angeboten.
Zimmer
Die 50 Bungalows verteilen sich in der prächtigen Gartenanlage und verfügen alle über ein offenes Badezimmer. Sie sind mit Klimaanlage, Deckenventilator, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher sowie einer Terrasse ausgestattet. Die Lake Front Villas bieten zudem einen kleinen Wohnraum, einen privaten Pool und eine Terrasse mit Blick auf den See.
Preis auf Anfrage
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