Indien Bahnreisen

Wie die Könige durch Indien reisen

Wahrhaft königlich fühlen sich Reisende im Maharaja Express. Jede Kabine ist mit einem eigenen Bad ausgestattet. Zudem können in den zwei Zugrestaurants leckere und exquisite Speisen bei exzellentem Service genossen werden. Der zugeigene Aufenthaltsraum überzeugt mit seiner besonderen Eleganz. Auf komfortablen Zugreisen in Indien wird an den schönsten Sehenswürdigkeiten des Landes Halt gemacht. Ob das Taj Mahal oder der Nationalpark Ranthambore mit seinen Tigern, das fahrende Hotel bringt Sie von einem beeindruckenden Ort zum nächsten. Die indische Kultur wird Reisenden bei einem Stopp in der spirituellen Stadt Varanasi am heiligen Fluss Ganges nähergebracht. In der wachsenden Millionenstadt Jaipur können das Fort Amber und der berühmte Palast der Winde besucht werden.

Ein fahrender Palast rollt über Indiens Schienen

Der Deccan Odyssey beeindruckt mit seinem luxuriösen Interieur, das an die Pracht indischer Paläste erinnert. Auf höchstem Niveau geniessen Reisende ihre Zugreisen durch Indien an Board dieses extravaganten Transportmittels. Die Fahrten führen Sie vorbei an malerischen Weinbergen und goldenen Sandstränden bis zu den attraktivsten UNESCO-Weltkulturerbestätten. Ein persönlicher Service und ein Spa-Wagen machen die Indien Rundreise auf Schienen zu einem unvergesslichen Erlebnis. Gönnen Sie sich eine wohltuende Massage, während die Landschaft an Ihnen vorbeizieht.