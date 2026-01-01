Südkoreas unbekannter Westen ab Seoul Hotel

1 . Tag Seoul - Gongju - Daejeon (M) Ihre Reise beginnt in der pulsierenden Metropole Seoul und führt Sie in den Süden des Landes. In Gongju erwartet Sie die beeindruckende Festung Gongsanseong, eine etwa 2,6 km lange Anlage mit faszinierenden Relikten aus den Baekje-, Goryeo- und Joseon Dynastien. Ebenso erkunden Sie die majestätischen Königsgräber aus der Zeit, als Gongju die Hauptstadt des Baekje Königreichs war. Ein ereignisreicher Tag voller historischer Entdeckungen findet seinen Ausklang in Daejeon, der fünftgrössten Stadt Südkoreas und Ihrem ersten Etappenziel.

2 . Tag Daejeon – Muju – Jeonju (F, M) In Muju besuchen Sie das grösste Taekwondo Trainingscenter des Landes und sehen sich eine Vorstellung der altehrwürdigen Kampfkunst an. Weiterfahrt nach Jeonju ins Hanok Village. Hier stehen noch über 800 traditionelle, aus Stein, Holz und Lehm gebaute Hanok-Häuser mit Strohdächern. Während der Rest der Stadt den Weg der Industrialisierung eingeschlagen hat, strahlt das Hanok Dorf bis heute seinen historischen Charme aus. Sie besichtigen das Hanji Museum, welches Ihnen die Geschichte des handgemachten, koreanischen Papiers näherbringt.

3 . Tag Jeonju - Naejangsan Nationalpark (F, M) Die Reise führt weiter in den Naejangsan Nationalpark, der für seine malerische Schönheit bekannt ist. Der namensgebende Naejangsan-Berg ist ein Paradies für Wanderfreunde, mit einer Vielzahl gut ausgebauter Wege, die zu atemberaubenden Aussichtspunkten und versteckten Naturjuwelen führen. Sie unternehmen eine etwa vierstündige Wanderung, die am historischen Baekyangsa Tempel beginnt und Sie über den Yaksaam Tempel zu den Gipfeln Baekhakbong und Sangwangbong führt. Grandiose Ausblicke und kulturelle Highlights machen diese Route zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Wanderung kann auch individuell angepasst werden.

4 . Tag Naejangsan Nationalpark – Damyang – Bosung - Yeosu (F, M) Ihre Reise führt Sie weiter nach Damyang, bekannt als die Heimat des Bambus. Hier erwartet Sie ein märchenhafter Bambuswald, durch den sich idyllische Spazierwege schlängeln. Entdecken Sie die ruhige Schönheit des Waldes, einen malerischen Wasserfall und ein informatives Ausstellungszentrum, das sich der Kultur und Geschichte des Bambus widmet. In der Region Bosung prägen endlose Reihen von Teesträuchern die Hänge, die wie ein grüner Teppich die Landschaft überziehen. Die weltbekannte Bosung Teeplantage produziert hochwertigen Grüntee und lockt das ganze Jahr über Besucher an. Geniessen Sie die unvergleichliche Atmosphäre dieser Felder und lassen Sie den Blick von der Aussichtsplattform schweifen, die an klaren Tagen einen Panoramablick bis hin zum Meer bietet. Mit diesen Eindrücken im Gepäck reisen Sie schliesslich weiter nach Yeosu.

5 . Tag Yeosu (F, M) Erleben Sie einen abwechslungsreichen Tag in Yeosu und Umgebung. Sie beginnen mit einem Besuch der Hyangiram Hermitage, einem spirituellen Ort hoch oben auf den Klippen, der atemberaubende Ausblicke auf das Meer bietet. Weiter geht es zur malerischen Odongdo Island, die mit ihren dichten Wäldern und dem berühmten Camellia-Blumenmeer verzaubert. Danach erkunden Sie die historische Jinnamgwan Hall, Koreas grösste erhaltene Holzstruktur, die als bedeutendes Kulturerbe spannende Einblicke in die Vergangenheit bietet. Zum Abschluss geniessen Sie die lebhafte Atmosphäre des Hafens von Yeosu, wo frischer Fisch und die maritime Kulisse für einen perfekten Ausklang sorgen.

6 . Tag Yeosu - Suncheon – Tongyeong – Busan (F, M) In Suncheon spazieren Sie auf Holzstegen durch das idyllische Feuchtgebiet der Suncheon Bucht. Dieses Paradies für Natur- und Vogelliebhaber umfasst ein geschütztes 230 Hektar grosses Schilffeld und ein vielfältiges Ökosystem. Dank seiner natürlichen Sumpflandschaften und sanft fliessenden Gewässern bietet der Park zahlreichen Zugvögeln, Pflanzen und Fischen einen geschützten Lebensraum. Ihre Reise führt Sie weiter nach Tongyeong, wo Sie mit der Seilbahn den Mireuk-san, einen der berühmtesten Berge Südkoreas, erklimmen. Vom Gipfel aus erwartet Sie ein atemberaubender Panoramablick über das Meer und den Hallyeohaesang Nationalpark. Im Verlauf des Nachmittags erreichen Sie Busan.

7 . Tag Busan (F) Nachdem Frühstück endet Ihre Rundreise. Entdecken Sie weiter Busan, reisen Sie weiter nach Gyeongju, Jeju oder Seoul oder treten Sie Ihre Rück- oder Weiterreise an.