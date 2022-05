China Reisen

Für unvergessiche Ferien in China

Rundreisen durch China

Interessieren Sie sich für eine Rundreise, haben Sie eine riesige Auswahl. Das „Land des Lächelns“ bietet unzählige Facetten und viele Gesichter. Flüsse haben gigantische Ausmasse, während die Gipfel der Berge wie entrückt wirken. Hinzu kommen Teeplantagen, die bis zum Horizont reichen und die unendlich wirkende Chinesische Mauer. Vielleicht möchten Sie durch die karstigen Hügel von Guilin reisen und anschliessend den Fluss Li Jiang erleben. Der Dichter Han Yu beschrieb den Li-Jiang als „grünen Gürtel aus Seide, der sich durch die Landschaft zieht und die Berge gleichen Haarspangen aus blauer Jade“. Erhalten Sie von unseren China-Spezialisten Routenvorschläge, welche auf Ihre individuellen Bedürfniss angepasst sind.

Wiedererstarken des Konfuzius

Während seiner langen Geschichte hat das Land frohe aber auch dunkle Stunden erlebt. Nach der chinesischen Kulturrevolution waren die Lehren von Konfuzius lange Zeit verpönt. Mittlerweile hat er wieder einen festen Platz in den Weiten des Landes aber auch im Leben der Menschen gewonnen. Ab und an faucht der chinesische Drache, dennoch sind die Menschen vom Gebot der Harmonie angetan. Bei der Beratung erzählen Ihnen unsere China-Spezialisten gerne auch mehr über die Kultur des Landes und zeigen Ihnen auf, an welchen Orten Sie diese am besten erleben können.

Metropolen und Abgelegenheit

Die Millionenstadt Schanghai mit mehr als 15 Millionen Einwohnern gilt weltweit als das „neue New York“. Chinesen behaupten von ihr, dass es jeder, der es bis dahin geschafft hat, auch überall schaffen würde. Für Gäste lohnt sich ein Bummel auf dem 2.600 Meter langen am Ufer des Huangqu gelegenen Prachtboulevard, dem „Bund“. Geniessen Sie anschliessend Ihre Ferien in einem der zahlreichen China Hotels. Insgesamt stehen alle grossen Städte Chinas wie die Hauptstadt Peking, oder die Millionenstadt Xi'an oder Xian, stellvertretend für Tempo und Innovation des ganzen Landes. An manchen Tagen zeigt sich aber auch die negative Seite des gepriesenen Fortschritts: Nämlich, wenn sich auf den mehrspurigen Strassen Staus bilden und der Smog die Städte einnebelt. Dennoch gibt es sie, die idyllische Regionen. In der Provinz Sichuan befinden sich Nationalparks mit Wasserfällen, stillen Seen und beeindruckenden Kulturlandschaften. Suchen Sie das für Sie richtige Hotel für Ihre China Ferien? Wie wäre es mit einer Kombination zwischen China Kultur und Natur, wie dem Huanglong Nationalpark oder einem Abstecher auf die Insel Hainan, dem Hawaii Chinas? Unsere China-Spezialisten stellen Ihnen gerne Ihre massgeschneiderte Reise zusammen. Egal ob reine China Kultur, China Reisen durch Chengdu, China Bahnreisen mit dem Zug oder Gruppenreisen durch China: Wir haben für alle Wünsche eine Lösung.