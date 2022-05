Zentralvietnam aktiv erleben ab Hue

Hue - Hoi An (F, M)

Auf dem Weg nach Hoi An halten Sie bei einer fischreichen Lagune in Lang Co, wo Sie einen Einblick in das tägliche Leben einer typischen Fischerfamilie dieser Region erhalten. Während einer Bootsfahrt besuchen Sie eine Austernzucht und erhalten eine Demonstration über die lokale Netzfangtechnik. Selbstverständlich dürfen Sie diese auch selber versuchen und schauen, ob Sie damit erfolgreich sind. Ihr heutiges Mittagessen, bestehend aus frischen Meeresfrüchten wird von der freundlichen Fischerfamilie zubereitet und in einem authentischen Stelzenhaus über dem Wasser serviert. Im Sommer, bei gutem Wetter, haben Sie die Möglichkeit zu baden oder zu schnorcheln. Nachmittags überqueren Sie den bekannten «Wolkenpass», der Ihnen spektakuläre Blicke auf Himmel und Meer gewährt, und fahren nach Hoi An in Ihr zentral gelegenes Hotel. Hoi An entspricht der Klischeevorstellung einer fernöstlichen Kleinstadt. Abends, wenn in den Gassen unzählige Papierlaternen und Lampions leuchten, ist die Stadt besonders idyllisch.