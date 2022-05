Zannier Hotels Bai San Ho

Erleben Sie die Vielfalt der lokalen Küche im Hauptrestaurant «Nhà O», welches auf einem Hügel im Hauptpavillon liegt und erinnert an grosse Gemein­schafts­­bereiche, wie sie in den alten vietnamesischen Bräuchen beliebt waren. Vom Restaurant mit überdachter Terrasse und der Pool Bar bietet sich ein toller Panoramablick. Im selben Gebäude befindet sich auch die «Hâm Bar», eine intime Cocktailbar. Raffinierte, traditionelle Gerichte erwarten Sie im «Bà Hai», einem 12 m hohen Gebäude auf Stelzen mit steil abfallendem Bambusdach und malerischem Blick auf die Reisfelder. Am Strand ergänzt das «Làng Chài» Restaurant und Bar im Stile eines Fischerdorfs das Angebot mit frischem Seafood, Fleischgerichten, Pizza und italienischem Eis.

71 freistehenden Villen liegen verteilt in der üppigen Vegetation entlang der Bucht und in den sanften Hügeln. Drei unterschiedliche Bauweisen inspiriert von einheimischen Stämmen und der umliegenden Natur kreieren eine natürliche Eleganz. Nachhaltige Materialien und einzigartige lokale Elemente bieten Komfort und Luxus, ohne zu überfordern. Alle Villen sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee­maschine, Tee­koch­er, Safe und Föhn. Grosszügiges Bade­zimmer mit Bade­wanne und separate Dusche.

Paddy Field Villa (25): Die 61 m² grossen Holzvillen (inkl. Aus­senfläche) mit einer gemütlichen Terrasse sind traditionell auf Stelzen am Rande der resorteigenen Reisfelder gebaut und überblicken diese malerische Kulisse.

Hill Pool Villa 1-Bedroom (23): Im hinteren, erhöhten Teil der Anlage liegen diese im Stil der Ede-Stämme designten Villen mit 151 m² Fläche (inkl. Aussenbereich) und mit atemberaubender Aussicht auf das Meer. Über die Terrasse gelangen Sie in Ihren privaten, 40 m² grossen Pool mit separater Liege­fläche.

Beach Pool Villa 1-Bedroom (18): Inspiriert von den lokalen Cham-Stämmen reihen sich die 157 m² grossen Villen mit Ter­rasse, privatem Pool (32 m²), Aussendusche und Liege­fläche entlang des weissen Sandstrandes mit direktem Zu­gang.