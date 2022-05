Wandern im malerischen Shan Staat (4 Tage) ab Inle Lake

Der Shan Staat besteht mehrheitlich aus hügligem und bergigem Gelände und ist dank seiner reizvollen Landschaft bestens für schöne Wandertouren geeignet. Die Einheimischen setzen sich aus mehreren ethnischen Gruppen zusammen. Die Vielfalt möglicher Routen ist gross und kann bei der Planung in Dauer und Schwierigkeitsgrad Ihren Wünschen angepasst werden. Je nach Route finden Über­nach­tungen unterwegs in Dörfern oder Klöstern statt. Gerne stellen wir Ihnen Ihr individuelles Programm zusammen. The Hotel Kalaw Hill Lodge, auf 1’300 m ü.M. gelegen, ist ideale Basis und Ausgangs­punkt für mehrtägige Wanderprogramme in der Region um Kalaw, bei denen Sie auch mit der Bevöl­kerung in Kontakt kommen.



Dieses Programm beinhaltet nebst zwei Übernachtungen in The Hotel Kalaw Hill Lodge eine Nacht in einem Dorf sowie eine Fahrt im lokalen Zug. Der Schwierigkeitsgrad der Wanderung ist moderat.