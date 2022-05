Vietnam für Geniesser ab Hanoi

1 . Tag Hanoi - Halong Bucht (M, A) Nach cirka 2 ½-stündiger Autofahrt erreichen Sie Halong City, wo Ihre elegante, private Dschunke auf Sie wartet. Nun können sich zurücklehnen und die einzigartige Landschaft geniessen. Nachmittags besuchen Sie riesige, faszinierende Höhlen und lernen bei einem Kochkurs zurück an Bord die vietnamesische Küche kennen. Sie ankern vor einer malerischen Bucht mit einer spektakulären Aussicht. Zum Abschluss des Tages werden Sie den Abend bei einem hervorragenden Abendessen in intimer Atmosphäre ausklingen lassen.

2 . Tag Halong – Haiphong – Ninh Binh (F, M) Geniessen Sie den Sonnenaufgang in der Halong Bucht – am besten mit einer Tai Chi Lektion. Sie erkunden ein weiteres Höhlenlabyrinth. Nach einem ausgiebigen Brunch erreichen Sie im Laufe des Vormittags Ihren Ausgangspunkt. In einem kleinen Handwerkerdorf werden seit Ge­nera­tionen Puppen hergestellt, welche für das berühmte Wasserpuppen­theater gebraucht werden. Sie wohnen einer solchen Vor­­führung bei und besuchen den lokalen Tempel. Beim Mittag­­­­ess­en bei einer Gastfamilie erhalten Sie Ein­blicke in das lokale Leben. Weiter geht die Fahrt in die Provinz Ninh Binh, welche auch als «Trockene Halongbucht» bezeichnet wird. Sie woh­­­­nen in einem traumhaft gelegenen Boutique-Hotel mit schö­ner Pool­anlage, guter Küche und elegant eingerichteten Zim­mern. Am späten Nachmittag unternehmen Sie eine gemütliche Velo­tour zu einer nahegelegenen, hübschen Pagode.

3 . Tag Ninh Binh – Hanoi – Hue ( (F, M) Während einer rund einstündigen Bootsfahrt mit einem kleinen Ruderboot geniessen Sie diese bezaubernende Landschaft der «Trockenen Halongbucht » und beobachten auch die spezielle Rudertechnik der Ruderer. Kurze Autofahrt nach Hoa Lu, wo Sie die Ruinen der antiken Zitadelle und die historischen Tempel besuchen. Am späten Vormittag Transfer zum Flughafen in Hanoi und Flug nach Hue. Sie erreichen die alte Kaiserstadt am späten Nachmittag, wo Ihr Reiseleiter bereits auf Sie wartet.

4 . Tag Hue (F, M) Das kulturelle Programm in Hue beginnt mit einer Bootsfahrt auf dem Parfümfluss zur Thien Mu Pagode, einer der ältesten archäologischen Bauten in Hue, und setzt sich mit dem Besuch der königlichen Zitadelle fort. Die Gräber vom Tu Duc und Khai Dinh, sowie der farbenfrohe Markt Dong Ba sind ebenfalls Sehenswürdigkeiten am heutigen Tag.

5 . Tag Hue - Danang (F, M) Von Hue machen Sie sich heute auf den Weg nach Danang. Unterwegs halten Sie bei einer fischreichen Lagune in Lang Co, wo Sie einen Einblick in das tägliche Leben einer typischen Fischerfamilie dieser Region erhalten. Während einer Bootsfahrt besuchen Sie eine Austernzucht und erhalten eine Demonstration über die lokale Netzfangtechnik. Selbstverständlich dürfen Sie diese auch selber versuchen und schauen, ob Sie damit erfolgreich sind. Ihr heutiges Mittagessen, bestehend aus frischen Meeresfrüchten wird von der freundlichen Fischerfamilie zubereitet und in einem authentischen Stelzenhaus über dem Wasser serviert. Im Sommer, bei gutem Wetter, haben Sie die Möglichkeit zu baden oder zu schnorcheln. Nachmittags überqueren Sie den bekannten «Wolkenpass», der Ihnen spektakuläre Blicke auf Himmel und Meer gewährt. In Danang besuchen Sie das Cham Museum. Ihre Unterkunft für die nächsten zwei Nächte ist das luxuriöse Fusion Maia Resort, das erste Wellness-Resort Vietnams, welches täglich mindestens zwei Spa-Behandlungen pro Person einschliesst. Diese Anlage lädt zum Träumen in malerischer Kulisse ein. Das im modernen Stil erbaute Hotel verfügt über grosszügige Pool-Villen und liegt am berühmten China Beach.

6 . Tag Danang – Hoi An – Danang (F, A) Nutzen Sie den Morgen für herrliche Massagen in Ihrem Luxus­­­­­resort. Es ist nicht weit, bis Sie im Laufe des Nach­mittages Hoi An erreichen, eine ehemals florierende Hafen­stadt, in der das architektonische Bild stark von den Händlern aus Vietnam, China und Japan geprägt ist. Hoi An entspricht der Klischeevorstellung einer fernöstlichen Kleinstadt. In den Gassen der Altstadt findet man unzählige historische Ge­bäude. Sie unternehmen eine geführte Stadt­tour zu Fuss. Den Sonnen­untergang und das Abend­essen geniessen Sie in einem privaten Haus in gemütlicher Atmosphäre. Es folgt eine Boots­fahrt mit herrlicher Sicht auf die beleuchtete Altstadt. Abends, wenn in den Gassen unzählige Papier­­laternen und Lampions leuchten, ist die Stadt besonders idyllisch. Es bleibt genügend Zeit, um gemütlich durch die Gassen Hoi Ans zu flanieren und den Nachtmarkt zu besuchen.

7 . Tag Danang – Saigon (F, M) Im Laufe des Vormittages Transfer zum Flughafen Danang, wo Sie Ihre Weiterreise in die grösste Stadt Vietnams, nach Saigon, antreten. Saigon ist das wirtschaftliche Zentrum Vietnams. Dort angekommen erkunden Sie das Kriegsmuseum, welches einem die schrecklichen Ereignisse des Vietnam Krieges veranschaulicht. Wem dieses Kapitel der Geschichte zu traurig ist, kann alternativ das Museum der traditionellen, vietnamesischen Medizin besuchen. Nach dem quirligen Ben Thanh Marktes laden wir Sie zu einer Erfrischung in einer Rooftop- Bar ein, wo Sie einen herrlichen Panoramablick über die Stadt geniessen können.

8 . Tag Saigon (F, M) Auf den Strassen Saigons herrscht ein buntes Gewimmel mit Tausenden von Fahrrädern, Motorrollern, Cyclos, Bussen, Lastwagen und Autos. Sie besuchen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten des heutigen Ho Chi Minh City, unter anderem den Wiedervereinigungspalast und das Hauptpostamt mit dem berühmten Bild von Ho Chi Minh an der Wand. Zu Fuss erkunden Sie anschliessend das District 1 und sehen die Kathedrale von Notre Dame, die Oper und die Stadthalle. Nachmittags haben Sie genügend Zeit um die Stadt auf eigene Faust zu erkunden oder den schicken Pool auf dem Dach Ihres Luxushotels zu geniessen.

9 . Tag Saigon – Ben Tre – Can Tho (F, M) Fahrt nach Ben Tre im fruchtbaren Mekong Delta. An Bord eines privaten, luxuriös eingerichteten Sampans (Motorboot) mit bequemen Stühlen, Bar und Toilette erkunden Sie das Delta auf dem Wasserweg. Die vorbeiziehende Landschaft mit Wasserwegen, Reisfeldern und Früchteplantagen sowie der quirlige Alltag am und auf dem Fluss sind ein Fest für die Sinne. In örtlichen Kleinbetrieben sehen Sie wie auf traditionelle Weise Ziegelsteine produziert werden, aber auch wie Reispaste, Kokosnusssüssigkeiten und andere lokale Delikatessen hergestellt werden. Im Laufe des Tages erkunden Sie ein Labyrinth von kleinen Kanälen mit einem Ruderboot.

10 . Tag Can Tho (F, M, A) Während einer ausgedehnten, gemütlichen Velotour fahren Sie auf Nebenstrassen an Obstgärten und fruchtbaren Feldern vorbei und sehen zu, wie Schokolade im Mekong Delta gemacht wird. Nachmittags erkunden Sie mit einem Elektrofahrzeug die geschäftigen Strassen von Can Tho, wo Sie lokale Köstlichkeiten an Street Food Ständen versuchen können. Zum Abschluss der Reise wird Ihnen ein Abschieds-Abendessen in einem Restaurant mit einer schönen Bar auf der Dachterrasse serviert. Geniessen Sie die Sicht bei Nacht auf den Mekong.