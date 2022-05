Ursprüngliches Myanmar ab Yangon

1 . Tag Yangon - Loikaw - Sagar See (M, A) Sie werden am Morgen in Ihrem Hotel in Yangon abgeholt für den Flug nach Loikaw. In der kleinen Hauptstadt des Kayah Staates besuchen Sie die im 11. Jahrhundert erbaute Taung Kwe Pagode und geniessen die Aussicht über die Stadt und die Umgebung. Eine zweistündige Bootsfahrt auf dem Bilu Chaung Fluss durch ländliches Gebiet und die anschliessende einstündige Autofahrt bringen Sie nach Pekon. In einem lokalen Restaurant wird Ihnen das Mittagessen serviert, danach folgt ein rund neunzigminütiger, interessanter Bootstransfer auf dem schönen Sagar See zu Ihrem kleinen, gemütlichen Hotel beim Dorf Phayartaung.

2 . Tag Sagar See und Umgebung (F, M, A) Heute besuchen Sie einen farbenfrohen lokalen Markt (nur an Markttagen), wandern durch Dörfer der verschiedenen ethnischen Gruppen und nehmen ein typisches Mittagessen bei einer Shan Familie ein. Dort erfahren Sie vieles über die bewegte Vergangenheit dieser Region. Sie tauchen ein in den Alltag der Einheimischen, welche sich über Ihr Interesse an ihrem Leben freuen. Am späteren Nachmittag besuchen Sie einen idyllisch gelegenen Weiher mit einem kleinen Tempel. Der Weg dorthin führt durch Reisfelder und endet bei einem Bambuswald.

3 . Tag Sagar See und Umgebung (F, M, A) Mit einem Geländefahrzeug fahren Sie über eine holprige Strasse ins Hinterland und besuchen unterwegs eine Pagode sowie eine imposante Tropfsteinhöhle. Das heutige Ziel ist ein Dorf der Lisu, welches sich in den Hügeln befindet. Bei einer der dort ansässigen Familien wird Ihnen ein typisches Essen serviert und es bietet sich die Gelegenheit, mit den Einhei­mischen in Kontakt zu treten. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein und nur wenige ausländische Besucher finden den Weg hierher. Am Nachmittag Rückkehr nach Phayartaung und Spazier­gang durch das Dorf zum Kloster. Hier gehen weit über tausend Kinder aus der Umgebung zur Schule und erhalten zudem Kost und Logis. Lassen Sie sich anstecken von der Lebensfreude der Kinder und Jugendlichen. Diese freuen sich darauf, mit Ihnen ihre Englischkenntnisse auszuprobieren!

4 . Tag Sagar See - Pindaya (F, M) Sie verlassen diesen wunderbaren Ort am Sagar See und reisen im Auto in rund fünf Fahrstunden weiter nach Pindaya. Unterwegs erfolgt ein Halt im Dorf Samkar mit den im Wasser stehenden Stupas sowie der Besuch im Kaffeeverarbeitungsbetrieb «Behind the Leaf», wo die Ernte der Bauern aus den umliegenden Pa-O Dörfern verarbeitet wird. Nach dem Mittagessen bei einer Pa-O Familie folgt die letzte Reiseetappe nach Pindaya. Hier angekommen, erkunden Sie das Wahrzeichen des Ortes, die bekannten Tropfsteinhöhlen mit ihren über 8’000 Buddha Statuen. In Pindaya werden zudem die schönsten Papier schirme Myanmars gefertigt und Sie erhalten Gelegenheit, den geschickten Handwerkern bei der Herstellung zuzuschauen.

5 . Tag Pindaya - Yandabo (F, M) Die rund siebenstündige Fahrt führt vom bergigen Shan Staat in die Ebene ins Dorf Yandabo am Irrawaddy Fluss, wo Sie im geschmack­vollen Yandabo Home übernachten. Die letzte Etappe der Anfahrt ins Dorf führt auf ca. 1 km über eine Natur­strasse und ist für Gäste mit Rücken­beschwerden nicht geeignet. Yandabo ist für seine Töpfereien bekannt und wenn Sie möchten, können Sie einen ersten Rundgang im Dorf unternehmen und später den Sonnen­unter­gang im Hotel mit einem Glas einheimischem Cabernet Sauvignon am Fluss geniessen.

6 . Tag Yandabo (F, M) Mit dem Velo erkunden Sie weitere Dörfer, radeln durch die schöne Landschaft und kommen immer wieder in Kontakt mit den freundlichen und neugierigen Einheimischen. Am späteren Nachmittag bringt Sie eine kurze Bootsfahrt zu einem interessanten Bauerndorf mit tausenden von Wasserbüffeln. Vor Sonnenuntergang wiederholt sich hier von Oktober bis Mai tagtäglich das gleiche Schau­spiel. Die Bauern kehren mit ihren Büffeln von den Fel­dern zurück und lassen diese im Fluss baden. Ein einzigartiger Moment der Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird.

7 . Tag Yandabo - Pakokku - Bagan (F, M) Sie fahren über Land zur Kleinstadt Pakokku. Pakokku ist ein wich­ti­ger Umschlagplatz für Handelswaren wie Tabak, Baum­wolle und Thanaka. Auf dem Thanakamarkt (nur an Markt­tagen) erfahren Sie mehr über das Schönheitsgeheimnis der burmesischen Frauen. Nach dem Mittagessen überqueren Sie den Irrawaddy Fluss über die längste Brücke des Landes und gelangen schliesslich nach Bagan, dem einzigartigen Ort mit seinen unzähligen Pagoden, Tempeln und Stupas.

8 . Tag Bagan (F, M) Auf einer Fläche von 40 Quadratkilometern wurden tau­sende von Tempeln und Pagoden errichtet. Wir bringen Sie zu den eindrücklichsten Sakralbauten der ehemaligen Königs­­­stadt. Ihre Begleitung wird Ihnen viel Wissenswertes über die einzelnen Tempel und Pagoden sowie über die Geschichte dieses interessanten Ortes erzählen. Nebst den Tempel­anlagen ist Bagan auch für seine Lackwaren­produktion bekannt. Bei einem Besuch in einer Fertigungs­stätte werden Sie in die Geheim­nisse der Herstellung eingeweiht. Freuen Sie sich auf den Sonnen­untergang über der Ebene von Bagan mit den unzähligen Tempeln und Pagoden.