Tup Kaek Sunset Beach Resort

Die 80 Zimmer sind modern eingerichtet, mit warmen Farben dekoriert und mit Klimaan­lage, gratis Inter­net­zugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Föhn und Bad ausgestattet.

Deluxe Building (28) & Deluxe Pool Access (16): 35 m² grosse Zimmer mit Balkon in neuen, zweigeschossigen Gebäuden im hin­teren Teil der Anlage gelegen. Die Pool Access Zimmer im Parterre haben vom Balkon aus direkten Zugang zum Swimming­pool.

Deluxe Garden (16): 35 m² grosse und neue Bungalows in der 2. Reihe mit Terrasse und Garten­sicht.

Deluxe Beach Front (17): 45 m² grosse und neue Bun­galows in der 1. Reihe zum Strand mit Terrasse, Dusche im Freien und spektakulärer Strand- und Meersicht.

Grand Deluxe Beach Front (3): Gleich wie Deluxe Beach Front, jedoch direkt am Meer, nahe der Bar gelegen.