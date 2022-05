Tree House Villas Koh Yao

Beschreibung

Einleitung Schöner 170 m² grosser Infinity-Swimmingpool mit Wasserfall beim Restaurant. Massagen oder Yoga Lektion in der Privatsphäre Ihrer Villa. Die An­nehm­lichkeiten des Paradise Koh Yao stehen Ihnen zur Ver­fügung. Dazu zählen auch das schöne Spa mit Kräuter-Dampf­bad, tägliche Yoga Lektionen, Moun­tainbike- & Kajak Verleih. Insel­aus­flüge, Jungle-Trek­kings, Kajak Touren und Tauch­­exkur­sio­nen. Täglich gibt es einen gratis Boot­­s­­transfer zu einem schönen Sand­strand. Der Strand beim Resort wird nur mit dem Schwesterhotel, Paradise Koh Yao geteilt.

Lage An einer malerischen Bucht auf der Nordostseite von Ko Yao, neben dem Paradise Koh Yao, gelegen. Vom Flug­hafen Phuket oder Krabi erreichen Sie das Luxusresort in 1 ½ bis 2 Stunden per Hotel-Minibus und Speedboot. Die Verpflegungs- und Unter­haltungsmöglichkeiten beschränken sich auf die beiden Hotels.

Angebot Das «Roots» Restaurant & Lounge wartet mit leckeren Thai Spezialitäten, interna­tionaler und mediterraner Küche auf. In der Bar lässt sich in gemütlichen Lounge Möbel entspannen und mit einem Cocktail und einmaligem Blick auf das türkisfarbene Meer und die bizarren Kalkstein­felsen, die aus dem Meer ragen, den Abend beginnen. Für Ab­wechs­lung sorgen auch die beiden Restaurants im benachbarten Schwesterhotel Paradise Koh Yao. Selbstver­ständ­lich können Sie auch privat in Ihrer eigenen Villa dinieren.