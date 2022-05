TIA Wellness Resort

Schöner, grosszügiger Swimming­pool, der direkt am Strand liegt. Grosser Spa-Bereich mit Pool im Gar­ten, Jacuzzi, Dampf­bad, Sauna. Zwei Spa An­wen­­dun­gen und Massagen pro Person und Tag sind bereits inkludiert und können vorreserviert werden. Fitnesscenter, Yoga Studio, Biblio­thek und Boutique.

Direkt am My Khe Strand, der auch als China Beach bekannt ist, gelegen. Die Fahr­zeit nach Hoi An beträgt ca. 25 Minuten (gratis Shuttlebus mehrmals täglich). Der Transfer zum Flughafen Danang dauert cirka 15 Minu­ten.