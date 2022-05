The Waters Khao Lak by Katathani

Khao Lak

Unternehmunglustige Gäste, welche die vielen Restaurants und Bars in unmittelbarer Nähe schätzen, sind hier am richtigen Ort. Die grosse Pool­landschaft in der weitläufigen Anlage und die modernen, grosszügig gestalteten Zimmer versprechen einen angenehmen Auf­ent­halt. Wir empfehlen die grösseren Upper Pool Access oder Waters Pool Access Zimmer zu buchen.