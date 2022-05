The Sarojin

Schöner Swimmingpool, Jacuzzi, Fit­nesscenter, Bibliothek, Bou­tique, Petanque, Katamaran, Kajak, Windsurfen, Moun­tain­­­bikes. Das schöne «Pathways Spa», sorgt mit verschiedenen Massagen oder Yoga- und Tai-Chi-Kursen für Entspannung von Körper und Geist. Ausflüge in die nahe gelegenen Nationalparks sowie mit der «Lady Sarojin», dem hoteleigenen Motorboot werden vom «Imagineer», dem privaten Concierge zusammengestellt. PADI Tauchschule in Khao Lak.

Am elf kilometerlangen Sandstrand in einer von Koral­lenbänken geschützten Bucht gelegen, ca. 10 Fahrmi­nu­ten vom Zentrum von Khao Lak (Shuttlebus gegen Gebühr) und 70 Minuten vom Flughafen entfernt.

Ob Sie in einem der zwei Restaurants im Garten unter den Ästen ei­nes alten Baumes, beim Lotusteich, direkt am Meer oder auf Ihrer privaten Terrasse essen möchten, jede Möglichkeit steht Ihnen offen. Die Auswahl umfasst sowohl einheimische Spezialitäten, frische Meeres­früchte als auch inter­nationale Gerichte. «The Winebar» wartet mit einer erlesenen Auswahl an Weinen, Tapas, Käse, etc. auf Sie.

Die légère Beach Bar serviert Cocktails und Erfrischungen mit Blick auf den weissen Sandstrand und das Meer.