The Sands Khao Lak by Katathani

Die Anlage verfügt über mehrere Swim­­mingpools. Im «Aqua Wing» sorgen Was­ser­rutsch­bah­nen für Kinder und Erwachsene, Kinder- und Klein­kinder­pool, zahlreiche Wasserspiele, Kinderspielplatz mit Tram­polin und Kletterwand für viel Spass und Abwechslung. In der Pool- und Gartenwelt, nur für Erwachsene geht es ruhig zu und her mit grossem Swimmingpool, Whirlpool, Liege­terrasse, Pool­bar und Massage Pavillons. Im Spa finden Sie eine umfassende Auswahl an Wellnessangeboten. Ausserhalb des Bade­spasses bietet das Resort Yoga, Thai Boxen, Tennis, Kochkurse, Fitness­center und viele weitere Aktivitäten für Jung und Alt.