The Peninsula Bangkok

Direkt am Chao Phraya Fluss gelegen mit herrlicher Stadtsicht. Das neue, riesige Shopping-­ und Entertainmentcenter «Icon Siam» mit vielen Einkaufsläden, aber auch Restaurants und Kinos ist in wenigen Gehmi­nu­ten zu Fuss oder mit dem gratis Shuttle-Boot erreichbar. Die nächs­te Skytrain Station heisst «Saphan Taksin», und ist, dank dem regelmässigen Shuttle-Boot vom Hotel nur wenige Minu­ten vom Hotelsteg entfernt.

Die 370 Zimmer und Suiten sind auf 37 Stockwerke verteilt. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Sitzecke, Tele­fon, gratis Internet­zugang, DVD-Player, Fern­­seher, Mini­bar, Safe, Föhn, elektrisch ver­­stellbare Vor­hän­ge und Klima­­anlage. Von jedem Zimmer aus ge­nies­st man eine grandiose Aussicht auf die Stadt und den Fluss. Grosses Badezimmer mit Bad mit Fern­seher und separate Dusche.

Deluxe Room (147): 45-47 m² gross, in den Etagen 4-25 gelegen.

Deluxe Balcony (44): gleiche Grösse inkl. Balkon wie Deluxe Room in den Etagen 4-25 gelegen mit Balkon und herrlicher Fluss­sicht.

Grand Deluxe Room (78): gleich wie Deluxe Room, in den Etagen 26-35 gelegen.

Grand Deluxe Balcony Room (14): gleiche Grösse inkl. Balkon wie Grand Deluxe Room in den Etagen 26-35 gelegen mit Balkon und herrlicher Fluss­sicht.