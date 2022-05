The Leaf Oceanside by Katathani

Das Hotel befindet sich leicht zurückversetzt, keine 100 m vom goldenen Sand­strand von Nang Thong entfernt. In wenigen Minuten zu Fuss erreichen Sie das Khao Lak Centre mit Restau­rants, Bars und Einkaufs­möglichkeiten. Die Trans­ferzeit zum Flug­hafen in Phuket beträgt rund eine Stunde.

Insgesamt 124 ge­-­räumige und in hübschen Farben gestaltete Zim­mer mit Balkon oder Terrasse, welche in doppelstöckigen Gebäuden und Cottages unter­gebracht sind. Sie verfügen über Klima­anlage, Telefon, gratis Inter­netzu­gang, Fern­seher, DVD-Player, Kühl­schrank, Was­ser­kocher, Safe und Föhn.

Leaf Room (56): 38 m² gross, in einem zweistöckigen Gebäude gelegen mit Sicht auf die Palmen und Rasenflächen.

Garden Room (20): 55 m² gross, daher auch ideal für Familien. Schöne Aussicht vom Bal­kon über den Swim­mingpool und den Garten.

Cottage Room (36): 40 m² gross mit Pool- und Gartensicht. Jeweils 4 Zim­­­mer sind in einem doppelstöckigen Cot­tage untergebracht.

Palm Villa (12): Die 40 m² grossen Palm Villen verfügen über ein halboffenes Bade­zim­mer und sind von einem üppigen Garten umgeben.