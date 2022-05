Thanya Resort

Schöne Poolanlage mit Son­nen­liegen, Massagen am Strand oder im Garten (nur Nov-März). Gratis Internet­zu­gang. Verleih von Schnorchelausrüstung und Kanus. Das Resort bietet auch Bootsaus­flüge an. Es gibt auch zwei Tauch­schulen auf der Insel (nur von Nov. bis Mitte April geöffnet).

Am südlichen Ende des Hauptstran­des, am besten Strandabschnitt der Insel ge­legen. Ein Riff zum Schnorcheln liegt etwa 150 m vom Strand entfernt. Lokale Restau­rants findet man am Strand entlang. Ko Ngai ist nur mit dem Boot erreichbar und hat keine Stras­sen! Vom Krabi Flughafen beträgt die Trans­ferzeit mit Auto und Long­tailboot ca. 3 Std. Es verkehren auch Linien­boote von/nach Ko Lanta und andere Inseln, die Insel­kom­bina­tio­nen ermöglichen. Beachten Sie dazu die Seite 147 oder die Rundreise «In­­sel­­hüpfen in Südthai­land» auf Seite 44.

Die Anlage um­fasst 35 Bun­ga­lows, die im Garten verteilt sind. Alle Bungalows sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen über eine kleine Veranda. Sie sind ausgestattet mit Moskito­netz, Klimaan­la­ge, Kühlschrank, Kaffee-/Tee­kocher sowie Dusche. Es gibt keinen Fern­seher, was in diesem Paradies auch nicht stört.

Oriental Garden View Bung. (10): Die Holz­bungalows sind im flachen Teil des Gartens, nahe vom Pool und Restaurant oder etwas erhöht im hinteren Teil der Anlage bei einem Was­serteich gelegen. Dahinter beginnt der Dschungel und daher bieten diese mehr Pri­vat­sphäre.

Oriental Sea View Bung. (7): In 2. Reihe gelegen mit eingeschränkter Meersicht.

Oriental Beachfront Bung. (5): Hübsch gestal­tete Bung­alows, näher am Meer, jedoch direkt hinter dem Pool gelegen. Auf­grund der Lage ist die Privatsphäre eingeschränkt.

Oriental Family Beach Bung. für 4 Pers. (1): Nahe am Strand und Pool mit 2 Doppel­bet­ten ausgestattet für eine vierköpfige Familie.