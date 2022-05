Six Senses Yao Noi

Beschreibung

Einleitung Das holistische Six Senses Spa wird Sie begeistern. Fitnessraum, Yoga, Pilates, Thaiboxen, Ten­nis, Mountain Bikes, Kajak, Windsurfen, Segeln, Was­serski, regelmässige Kino-Abende am Strand, Sou­venir­shop, Biblio­thek. Zahlreiche Ausflüge, Bootscharter und Tauch­­ex­kur­sionen werden vom Hotel angeboten. Einige lokale Res­tau­rants in Gehdistanz.

Lage An einem Felsvorsprung auf der Ostseite von Ko Yao Noi am Hang gelegen. Sandstrände sind unmit­telbar ne­ben dem Resort zu finden. Per Fahrzeug gelangen Sie vom Flughafen Phuket zum Ha­fen; von hier aus bringt Sie das hoteleigene Speedboat in etwa 45 Minuten zum Resort.

Angebot Nahe am Strand befindet sich das of­fene Hauptrestaurant mit grosser Terrasse. «The Dining Room» serviert vorzügliche mediterrane Speisen. Eine Bar serviert neben kühlen Cocktails auch Snacks. Separater Wein­keller. Im «Hilltop Reserve Restaurant» lässt sich bei atemberaubender Aussicht dinieren oder man genehmigt sich einen kühlen Drink und erfrischt sich im dazu gehörenden Swimmingpool.