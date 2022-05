Six Senses Samui

Das inselweit bekannte «Dining on the Rocks» Restaurant bietet den Gästen kulinarische Höhe-punkte mit einer fantastischen Aussicht! Im «Dining on the Hill» wird leckere, asiatische und westliche Küche angeboten. Eine entspannte Atmosphäre herrscht im ganz neuen «Chill by the Beach» Restaurant. Ein exklusiver Weinkeller, in-Villa-Dining und zwei Bars runden das grossartige kulinarische Angebot ab.