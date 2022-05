Six Senses Ninh Van Bay

Beschreibung

Einleitung Das Hotel verfügt über ein Fit­ness­center, eine Bibliothek und Tennisplätze. Im Spa können Sie sich mit Massagen und anderen Wellnessange­boten ver­wöhnen lassen. Vor der Küste und am hauseigenen Riff finden sich wunderschöne Tauch­gründe. Die hotel­eigene Tauch­schule bietet PADI-Kurse sowie Schnor­chel- und Tauch­- ausflüge an. Nebst dem grossen An­gebot an Wasser­sport­mög­lich­keiten können Wanderungen, so­wie kulturelle Ex­kursio­nen organisiert werden.

Lage An der traumhaften Bucht von Ninh Van gelegen, welche nur per Boot erreichbar ist. Das Schwes­terhotel Evason Ana Mandara und Nha Trang sind ca. 45 Minuten per Boot und Fahrzeug entfernt. Der Flughafen wird in ca. 1½ Stun­den per Boot und Hotelminibus erreicht.

Angebot Ost trifft West - Köstliche lokale und internationale Speisen werden in drei verschiedenen Restau­rants serviert. Das «Dining by the Bay» ist in mehreren Ebenen in den Hang gebaut und ge­gen aussen offen. Am Strand befindet sich eine Bar, wo Sie sich zum Apéro vor dem Dinner treffen und danach den Abend in gediegener Atmosphäre gemütlich ausklingen lassen können. Auf der Terrasse mit atemberaubenden Blick über das Meer werden für Sie Köstlichkeiten direkt am Tisch gegrillt. Besuchen Sie auch den in den Felsen gebauten Weinkeller und genies­sen Sie zu einem herrlichen Glas Wein einige der Käse- und luftgetrockneten Fleisch­spezialitäten. Im «Drinks by the Bay» können Sie die wunderschöne Aussicht auf die umwerfende Bucht bei Sonnenuntergang genies­sen.