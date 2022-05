Sivalai Beach Resort

Beschreibung

Einleitung 2 Swimmingpools nahe am Strand. Ein hübsches, kleines Spa bietet eine Aus­wahl an Massagen an. Kajaks und Schnorchel­ausrüstung können geliehen werden. PADI-Tauchschule. Bibliothek mit gratis DVD-Verleih, gratis In­ter­net­zugang. Das Hotel bietet zahlreiche Boots­aus­flüge, Schnorchel- und Tauchauflüge sowie Fischen an. Im nahe gele­genen Fischer­dorf gibt es ein paar lokale Restau­rants, die jedoch aus hygienischen Gründen nicht zu empfehlen sind.

Lage An der wunderschönen Hao-Laem Beach auf Ko Mook gelegen. Die Transferzeit beträgt 20 Minuten mit dem Speed-Boot des Hotels vom Tungku Pier. Dieses wiederum wird per Fahrzeug in ca. 2 Stunden von Krabi aus erreicht. Es verkehren auch Linienboote von/nach Ko Ngai und Ko Lanta und andere Inseln. Beachten Sie dazu die Seiten 136 -137 oder die Rund­reise «Inselhüpfen in Süd­thailand» auf Seite 43.

Angebot Das Restaurant verzaubert durch seine ro­man­tische und entspannende Atmosphäre. In den schmack­­haften Gerichten verschmelzen europäische, chine­sische und thailändische Küche und werden aus frischen Zutaten zubereitet. Die Spezialität des Hotels sind frische Fische und Meeres­früchte. Poolbar und Beach Bar.