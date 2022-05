Sindhorn Midtown

Die 344 Zimmer und Suiten verteilen sich im 31-stöckigen Hotel­turm. Das geradlinige, moderne Design mit thailändischem Touch strahlt zeitgemässe Ele­ganz aus und lädt zum Entspannen ein. Alle Zimmer bieten einen zusätzlichen Wohn­bereich und sind ausgestattet mit Klimaanla­­ge, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Föhn und Safe. Badezimmer mit Dusche.

Urban Premier (153): 33 m² grosse Zimmer in der 4. bis 12. Etage gelegen.

Highline Premier (99): gleich gross wie Urban Premier, auf den Etagen 14-24, mit Stadtsicht.

Sky Deluxe (30): gleiche Grösse, in den höheren Etagen 25-29 gelegen, zusätzlich mit Sofa­­bett, gut ausgestatteter Kochnische mit Kochherd und Mikrowelle, Wasch­maschine sowie eigenem Balkon mit toller Stadtsicht.

One-Bedroom Suite (20): 40 m² gross in den Etagen 4.-24. gelegen, mit gut ausgestatteter Kochnische mit Kochherd, Mikrowelle und Kühl­schrank. Essbereich, sowie eigenem Bal­kon und Sicht auf die Stadt.

One-Bedroom Sky Suite (5): gleich wie One-Bedroom Suite, in den Etagen 25-29 gelegen.