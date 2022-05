Shantaa Resort

Beschreibung

Einleitung Statt eines Swimmingpools haben Sie das Meer vor der Tür und einen palmengesäumten Traum­strand, der sich für Spaziergänge und auch zum Schnor­cheln anbietet. Viele Aktivitäten wie Kajaking, Tauchen, Schnorcheln, Biken und Ausflüge werden vom Hotel organisiert. Im Hotel werden Massagen in offenen Salas (Pavillons) im Garten an­geboten. Bibliothek, Sou­venir­shop.

Lage Erhöht, an leichter Hanglage über der Ao Tapao Bucht gelegen. Das Resort hat Zugang zu zwei Stränden, wovon sich einer, an ruhiger Lage, wegen Felsen eher zum Sonnenbaden eignet. Am anderen, kilometerlangen Sandstrand kann man gut baden und schnorcheln. Dieser ist allerdings durch den geschäftigen Hauptpier, welcher als Umschlagsplatz dient, getrennt. Von Trat oder Ko Chang ­erreicht man Ko Kood mit dem Speedboot in 1¼ Std.

Angebot Einheimische Köche werden Sie im herrlich gelegenen Shantaa Restaurant mit ­authentischen und sehr leckeren Gerichten verwöhnen. An beiden Stränden bietet eine Beachbar Erfrischungen und kleine Mahlzeiten an. An der Lobby gibt es rund um die Uhr Kaffee & Tee.