Seavana Beach Resort

Swimmingpool am Strand, Kayaks und Stand-up Paddles (gratis), Bibliothek, Tischfussball, kleines Spa. Die Insel eignet sich auch zum Joggen, Surfen, Nacht­fischen, Schnorcheln oder Tauchen, das Hotel hilft gerne bei der Organisation.

Im Nordwesten der Insel direkt am kilo­­meterlangen Sandstrand der Suan Yai Bucht. Einige lokale Restaurants in Geh­distanz. Vom Festland und von Ko Chang erreichen Sie die Insel in ca. 45 Minuten mit dem Speedboat, es gibt auch eine Verbin­dung nach Ko Kood, ideal für Insel­kombi­na­tio­nen. Die Transferzeit zum Flughafen Trat dauert ca. 2 Stunden.