Santhiya Koh Phangan Resort & Spa

Die 99 Zimmer und Villen sind perfekt in die Natur integriert und liegen auf sanften Hügeln mit herrlichem Blick auf das Meer und die tropische Vegetation. Sie sind mit natürlichen Materialien, wie Teak Holz, Steinen und traditionellen Stoffen gestaltet worden und bieten thailändisches Ambiente. Sie verfügen alle über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, DVD-Player, Safe, Mini­bar, Kaffee-/Teekocher, Föhn, Bade­mantel, Badezim­mer mit Badewanne sowie über eine separate Dusche und eine grosse Veranda.

Supreme Deluxe (30): 43-48 m² grosse Zimmer mit Balkon/Terrasse und herrlichem Meerblick. Die Zimmer befinden sich in einem Gebäude an erhöhter Lage. Zum Strand, Restaurant und Pool sind es einige Geh­minuten durch den tropischen Wald.

Supreme Deluxe Pool Access (10): Dieselben Zimmer wie Supreme Deluxe, jedoch auf der unteren Etage gelegen, wo Sie von der Terrasse aus einen direkten Zugang zum separaten Swimmingpool des Supreme Deluxe Gebäudes haben.

Hideaway Pool Villa (21): 115 m² grosse Villa (inkl. Aussen­fläche), die inmitten eines tropischen Waldes liegen und luxuriös gestaltet sind. Sie verfügen über ein gekonnt in die Vegetation integriertes Freiluftbad sowie einen Wohn­bereich und einen privaten Pool mit Steingarten.

Sea View Pool Villa (24): Gleich wie die Hideaway Pool Villa, jedoch mit Meerblick.

Sea View Pool Villa Plus (6): Gleich wie die Hideaway Pool Villa, jedoch nahe am Strand oder am Felsrand mit einem fantastischen Blick aufs Meer.

Royal Grand Pool Villa - 2-bedrooms (4): Das ultimative Wohnerlebnis im hinteren Teil der Anlage an erhöhter Lage mit Blick auf die Bucht. 2-stöckige Villa mit 197 m² Wohn­fläche (inkl. Aussenbereich) mit 2 Schlafzimmern, grossem Pool, Dusche oder Badewanne im Freien - ideal für 4 Personen (und bis zu weiteren 4 Kindern bis 12 Jahre).