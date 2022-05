Samui Jasmine Resort

Vom rechteckigen Swimmingpool mit kleinem Kinderpool und Sonnenliegen schweift der Blick über das Meer. Eine wohltuende Massage erhalten Sie im Massage-Pavillon am Strand.

Direkt am kilometerlangen, feinsandigen Lamai Strand. Das Zentrum von Lamai mit zahlreichen Restaurants, Bars und Läden ist in nur fünf Gehminuten bequem erreichbar. Die Fahrzeit zum Chaweng Strand beträgt rund 15 Minu­ten, zum Flughafen ca. 25 Minuten.

Das hübsche «Jasmine Rice» Restaurant be­findet sich beim Swimmingpool und dem Strand. Das Menü bietet eine Auswahl an thailändischen, chinesischen und internationalen Gerichten. Abends wird oftmals Live-Musik gespielt und es finden regelmässig Beach Barbecues statt. Beim Pool und Strand befindet sich die Bar, lehnen Sie sich in einen Sessel zurück und geniessen Sie mit einem Drink die Aussicht auf das Meer und abends den Sternen­himmel.

Die 35 in modern-thailändischem Stil eingerichteten Zimmer wirken mit den warmen Farb­tönen, thailändischen Stoffen und Dekorationen sehr einladend. Sie verfügen über ein geräumiges Bad mit Badewanne und separater Dusche, Klimaanlage, Telefon, gratis Internet­zugang, Fern­­seher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.

Deluxe Building Garden View (7): Die 40 m² grossen Zimmer bieten eine grosszügige, gedeckte Terrasse mit Decken­ven­tila­tor und bequemen Sonnenliegen. Sie liegen im Parterre des Haupthauses.

Deluxe Building Sea View (15): Gleiche Zimmereinrichtung wie die Garden View Kategorie. Diese Zimmer befinden sich auf der 1. & 2. Etage, sind daher etwas heller, haben einen Balkon mit bequemen Sonnenliegen und bieten eine eingeschränkte Meersicht über die Dächer der Villen und des Gartens hinweg.

Deluxe Villa (Jacuzzi) (12): 45 m² grosse Zimmer in Doppel­bungalows, die sich im kleinen, aber sehr gepflegten Garten befinden. Diese Zimmer haben zusätzlich eine Whirlpool-Badewanne und verfügen über eine gemütliche Terrasse mit Aussicht in den Garten. Sie bieten weniger Privatsphäre als die Deluxe Sea View Zimmer im Hauptgebäude.