SALA Samui Chaweng Beach Resort

Der runde Swimmingpool liegt direkt am Strand und verfügt über ein grosses Deck mit Liegen und einem Kinderbecken. Gratis Kajak-Verleih und weitere Wasser­sport­möglichkeiten am Strand durch Fremdanbieter. Es werden auch Kochkurse angeboten.

Am nördlichen, ruhigeren Teil des populären Chaweng Strandes gelegen. Zahlreiche Restaurants, Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten liegen nur wenige Gehminuten entfernt. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt ca. 15 Minuten. Hinweis: Das Baden im Meer ist wegen des vorgelagerten Korallenriffs bei Ebbe eingeschränkt. Badeschuhe em­pfohlen.

Im attraktiven Open-air Restaurant «The Tent Beachfront Restaurant & Bar» stehen frische Meeres­früchte sowie leckere internationale und thailändische Ge­richte auf dem Menu. Suchen Sie sich aus, ob Sie unter dem Zeltdach, auf der Terrasse oder oder direkt am Strand in einem romantischen Gazebo unter dem Sternenhimmel speisen. In der dazugehörigen Bar gibt es täglich die allbeliebte Happy Hour.