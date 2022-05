SALA Phuket Mai Khao Beach Resort

Der langgezogene, ursprüngliche Strand lockt zum kilometerweiten Spazieren und Baden ein. Zwei grosse Swimmingpools, einer mit 30 m Länge, und ein Kinderbecken stehen den Gästen beim Strand zur Verfügung. Das moderne, in kühler Architektur gehaltene Sala Spa bietet zahlreiche An­wendungen und Massagen. Kleiner, gut eingerichteter Fitnessraum, Bibliothek mit Bücher-, CD- und DVD Verleih. In der Umge­bung befin­den sich zwei Golf­plätze. Unser Concierge-Team oder das Hotel organisiert für Sie die Anfahrt und Abschlagszeiten.

Direkt am kilometerlangen, wenig bevölkerten und stark abfallenden Sandstrand von Mai Khao, nördlich vom Flug­hafen gelegen. In dieser Gegend fin­det man kaum lokale Restaurants oder Un­ter­haltungs­möglichkeiten. 10-15 Fahr­minuten zum Flug­hafen oder zum Blue Canyon Golf Platz entfernt. Zum lebhaften Patong fährt man ca. 1 Stunde. Das Hotel bietet Transfers an.

Die 79 komfortablen Zimmer und Suiten, 63 davon mit eigenem Swimmingpool, bieten jeden erdenklichen Luxus. Der in hellen Farben, abgeschlossene Schlafbereich verfügt über Klima­anlage, Tele­fon, gratis Inter­net­zugang, Fernseher, DVD-Player, Safe, Minibar/Kühl­schrank und Kaffee-/Teekocher. Ori­ginelle, nicht abgetrennte Bade­zimmer mit separater Dusche und/oder frei­ste­hender Bade­wanne, die sich teilweise unter freiem Him­mel befinden. Doppel­badewanne, Föhn, Bademäntel in allen Zimmern.

Deluxe Balcony (16): 63 m² grosse, helle Zimmer im ­oberen Stockwerk mit grossem Balkon und Tagesbett. Das Bade­zim­mer im Freien ist vom Balkon und dem Schlaf­zimmer erreich­bar.

Garden Pool Villa (16): Die 158 m² grossen Villen befinden sich im Parterre der zweistöckigen Gebäude und verfügen über einen 22 m² grossen privaten Swimmingpool und eine luftige Veranda, Aussendusche und grosse Bade­wanne.

SALA Pool Villa (34): In dieser 157 m² grossen, freistehenden Villa befindet sich der Gast in seinem eigenen privaten Resort. Der 22 m² grosse Swimmingpool wird um­schlossen vom Schlaf­zimmer, einem tropischen Garten und einem grosszügigen Badezimmer im Freien. Die Schlaf­­zimmer bei den Villen sind nicht geeignet für ein Zusatzbett.